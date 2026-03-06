إيران مصمة على مواصلة الحرب... ماذا في جديد المواقف والميدان؟

لا تزال إيران مصمة على مواصلة الحرب، فيما الهجمات عليها تزداد كل يوم، وآخرها انفجارات في مدينة ساحلية على الخليج العربي. هذا في وقت يزداد العداء عليها من فبل دول الجوار التي كانت تدعمها.



فماذا في جديد المواقف والميدان؟