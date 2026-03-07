نتنياهو يؤكد أن إسرائيل ستواصل الحرب على إيران "بكل قوتها"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل حربها على إيران "بكل قوتها"، وأنها تسيطر مع الولايات المتحدة بشكل شبه كامل على أجواء طهران بعد أسبوع من الضربات.



وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز: "لدينا خطة منهجية للقضاء على النظام الإيراني وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى".



وتابع: "أيها المواطنون، تطلبون مني ومن الحكومة ومن جنودنا الأبطال الاستمرار حتى النصر، وأنا أشكركم. أؤكد لكم أننا سنواصل بكل قوتنا".



وأوضح أنه بفضل حملة القصف التي شنها الطيارون الإسرائيليون والأميركيون، "تمكنا من السيطرة شبه الكاملة على المجال الجوي" للعاصمة الإيرانية.