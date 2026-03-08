الأخبار
وزير الخارجية التركي: محاولات إشعال حرب أهلية في ايران "بالغة الخطورة"
أخبار دولية
2026-03-08 | 00:01
وزير الخارجية التركي: محاولات إشعال حرب أهلية في ايران "بالغة الخطورة"
حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من محاولات إشعال حرب أهلية في إيران، موجّها في الوقت نفسه تحذيرا إلى طهران بعد اعتراض صاروخ بالستي أطلقته الأربعاء وكان متجها نحو المجال الجوي التركي.
وقال فيدان في مؤتمر صحافي في إسطنبول: "نحن نعارض كل السيناريوهات التي تهدف إلى إشعال حرب أهلية في إيران، من خلال استغلال الانقسامات الإتنية أو الدينية. هذا سيناريو بالغ الخطورة. ونحذّر الجميع علنا، غربيين وشرقيين على حد سواء، من هذا السيناريو".
وأضاف الوزير في معرض حديثه عن احتمال تدريب الولايات المتحدة فصائل كردية إيرانية وتسليحها للمشاركة في الحرب على الجمهورية الإسلامية: "أثرتُ هذه المسألة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمتنا الهاتفية... وقد أكدوا أنهم غير ضالعين في مثل هذا المشروع، ولا ينوون القيام بذلك".
وأمل "ألا يرتكب قادة الرأي الأكراد في المنطقة خطأ تحمّل هذه المسؤولية التاريخية"، قائلا في إشارة إلى قادة إقليم كردستان العراق: "نحن على اتصال دائم مع بارزاني وطالباني وغيرهما من الفاعلين. مثل هذا الخطأ لا يمكن إصلاحه".
ومن شأن خطوة كهذه أن تثير حفيظة تركيا التي خاضت نزاعا دمويا مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني استمر عقودا، وتسعى حاليا إلى وضع حد له.
وقال الوزير: "بعد العراق وسوريا، فإن فترة طويلة من انعدام اليقين والحرب والاضطرابات في إيران ليست في مصلحة أحد".
وأشار إلى أن "أي أزمة داخلية هناك ستكون لها آثار ارتدادية في المنطقة بأسرها. لذا نحاول إيقافها".
ووجّه فيدان تحذيرا إلى طهران، بعد أيام على اعتراض دفاعات حلف شمال الأطلسي صاروخا بالستيا أطلق من إيران باتّجاه تركيا الأربعاء.
وقال فيدان: "لسنا بلدا يُستفز بسهولة"، مضيفا: "لقد تحدثنا مع أصدقائنا في إيران وأخبرناهم أنه إذا كان صاروخا طائشا، فهذا أمر آخر. قد يكون حادثا معزولا، ولكن إذا تكرر الأمر، ننصحكم بتوخي أقصى درجات الحذر، لا ينبغي لأحد في إيران أن يُقدم على مثل هذه المغامرة".
