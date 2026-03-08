وزارة الدفاع الكويتية: مسيّرات استهدفت خزانات وقود في مطار الكويت الدولي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي استُهدفت في هجوم بمسيّرات، فيما تواصل إيران ضرباتها في أنحاء المنطقة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان: "تعاملت القوات المسلحة الكويتية فجر اليوم الأحد مع موجة من الطائرات المسيّرة المعادية اخترقت اجواء البلاد".



وأضاف: "تعرضت خزاناتِ الوقود التابعةِ لمطار الكويت الدولي لهجومٍ بطائرات مسيّرة، في استهدافٍ مباشرٍ للبنية التحتية الحيوية".





