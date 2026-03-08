انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو ولا إصابات

سُمع دوي انفجار قوي ليل السبت الأحد قرب السفارة الأميركية في أوسلو، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الفور، بحسب ما أعلنت الشرطة النروجية.وأفادت الشرطة بأن الانفجار وقع قرابة الساعة 01,00 (00,00 بتوقيت غرينتش)، قائلة إنه ليس لديها أي معلومات في هذه المرحلة بشأن مصدره.