السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرة استهدف الحي الدبلوماسي في الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت مبكر من صباح الأحد أنها أحبطت هجوما بطائرة مسيّرة استهدف الحي الدبلوماسي في الرياض من دون وقوع أضرار، بعد أقل من أسبوع على هجوم بمسيّرتين على السفارة الأميركية أسفر عن حريق وُصف بالمحدود.



وكتب المتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي على إكس: "تم إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة باتجاه الحي الدبلوماسي بالرياض، ولا أضرار مادية أو إصابات بالمدنيين جراء سقوط المسيّرة".



وأفاد شهود وكالة فرانس برس بسماع صوت انفجار قرب الحي الواقع في غرب العاصمة نتيجة لاعتراض المسيّرة على الأرجح.



والخميس، أفاد دبلوماسيون فرانس برس بأنه جرى إبلاغ عدد من الدبلوماسيين الغربيين في الرياض بالاحتماء في أماكن آمنة، لكن من دون الإعلان عن هجوم آنذاك.