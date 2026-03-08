الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرة استهدف الحي الدبلوماسي في الرياض
أخبار دولية
2026-03-08 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرة استهدف الحي الدبلوماسي في الرياض
أعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت مبكر من صباح الأحد أنها أحبطت هجوما بطائرة مسيّرة استهدف الحي الدبلوماسي في الرياض من دون وقوع أضرار، بعد أقل من أسبوع على هجوم بمسيّرتين على السفارة الأميركية أسفر عن حريق وُصف بالمحدود.
وكتب المتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي على إكس: "تم إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة باتجاه الحي الدبلوماسي بالرياض، ولا أضرار مادية أو إصابات بالمدنيين جراء سقوط المسيّرة".
وأفاد شهود وكالة فرانس برس بسماع صوت انفجار قرب الحي الواقع في غرب العاصمة نتيجة لاعتراض المسيّرة على الأرجح.
والخميس، أفاد دبلوماسيون فرانس برس بأنه جرى إبلاغ عدد من الدبلوماسيين الغربيين في الرياض بالاحتماء في أماكن آمنة، لكن من دون الإعلان عن هجوم آنذاك.
أخبار دولية
السعودية
هجوم
الحي الدبلوماسي
الرياض
التالي
الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه قادر على خوض "حرب ضارية" لمدة ستة أشهر
انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو ولا إصابات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-03-06
السعودية تعلن اعتراض ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض
أخبار دولية
2026-03-06
السعودية تعلن اعتراض ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض
0
أخبار دولية
2026-03-02
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثماني مسيرات بالقرب من مدينتي الرياض والخرج
أخبار دولية
2026-03-02
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثماني مسيرات بالقرب من مدينتي الرياض والخرج
0
أخبار دولية
2026-03-06
وزارة الدفاع القطرية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد
أخبار دولية
2026-03-06
وزارة الدفاع القطرية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد
0
آخر الأخبار
2026-01-27
القناة 12 الإسرائيلية: إحباط هجوم كان يستهدف سفارة إسرائيل في أذربيجان واعتقال 3 أذربيجانيين
آخر الأخبار
2026-01-27
القناة 12 الإسرائيلية: إحباط هجوم كان يستهدف سفارة إسرائيل في أذربيجان واعتقال 3 أذربيجانيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:00
من دون إعلان اسمه... أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلنون اختيار مرشد جديد
أخبار دولية
05:00
من دون إعلان اسمه... أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلنون اختيار مرشد جديد
0
أخبار دولية
04:30
توقف توزيع الوقود في طهران "موقتا" بعد الغارات على مواقع نفطية
أخبار دولية
04:30
توقف توزيع الوقود في طهران "موقتا" بعد الغارات على مواقع نفطية
0
أخبار دولية
04:29
زلزال بقوة 5.3 درجات يهز غرب اليونان
أخبار دولية
04:29
زلزال بقوة 5.3 درجات يهز غرب اليونان
0
أخبار دولية
04:23
فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز
أخبار دولية
04:23
فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-02-19
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
2026-02-19
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هكذا سترفع شركات الدفاع الأميركية إنتاج الأسلحة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هكذا سترفع شركات الدفاع الأميركية إنتاج الأسلحة
0
أخبار لبنان
02:44
بلدية زحلة تنجح في إدارة ملف إيواء النازحين...
أخبار لبنان
02:44
بلدية زحلة تنجح في إدارة ملف إيواء النازحين...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
0
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
0
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
0
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
0
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
0
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
0
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
2
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
3
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
4
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
5
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
6
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
7
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
8
أخبار لبنان
05:35
الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
أخبار لبنان
05:35
الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More