الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه قادر على خوض "حرب ضارية" لمدة ستة أشهر

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قادر على مواصلة "ستة أشهر على الأقل من حرب ضارية" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه ضرب حتى الآن أكثر من 200 هدف أميركي وإسرائيلي في المنطقة.



ونقلت وكالة "فارس" عن المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني قوله إن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على مواصلة حرب ضارية لمدة ستة أشهر على الأقل بالوتيرة الحالية للعمليات".