السلطات الإيرانية: غارات إستهدفت 4 مخازن للنفط وموقعا لوجستيا يستخدم لنقل المنتجات النفطية في طهران ومحيطها

استهدفت الغارات الأميركية والإسرائيلية خلال الليل أربعة مخازن للنفط وموقعا لوجستيا يستخدم لنقل المنتجات النفطية في طهران ومحيطها، وفق ما أفاد مسؤول إيراني.



وأفاد المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية كرامت ويس كرمي للتلفزيون الرسمي: "طيران العدو استهدف الليل الماضي أربعة مخازن للنفط ومركزا لنقل المنتجات النفطية في وسط طهران والبرز"، مضيفا أن المنشآت الخمس "تضررت" وأن "الحريق تحت السيطرة".