في البحرين... إصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخ

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح صباح الأحد في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في اليوم التاسع من الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.



وجاء في بيان الوزارة عبر إكس: "جراء العدوان الإيراني السافر... إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ".