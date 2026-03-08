البحرين تعلن تضرر محطة لتحلية المياه جراء هجوم إيراني بمسيّرة

أعلنت سلطات البحرين في بيان، تضرر محطة لتحلية المياه الأحد جراء هجوم إيراني بمسيّرة.



وقالت وزارة الداخلية عبر إكس: "العدوان الإيراني يقصف وبشكل عشوائي أهدافا مدنية ويلحق أضرارا مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيّرة"، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت ضرب قاعدة الجفير الأميركية في البحرين، مؤكدا أنها استخدمت سابقا خلال النهار لقصف محطة إيرانية لتحلية المياه.