أدرعي: مجلس الخبراء الإيراني يُتوقع أن يجتمع قريبًا... ونحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة

كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد القضاء على الطاغية خامنئي يحاول نظام الإرهاب الإيراني إعادة ترتيب صفوفه واختيار مرشد جديد حيث يتوقع أن يجتمع قريبًا مجلس الخبراء الإيراني الذي لم ينعقد منذ أربعين عامًا في مدينة قم".



وقال: "أود أن أؤكد أن الذراع الطويلة لإسرائيل ستواصل ملاحقة الخليفة وكل من يحاول تعيينه. نحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة: لن نتردد في استهدافكم أنتم أيضًا. لقد أُعذر من أنذر.