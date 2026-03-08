أدرعي: مجلس الخبراء الإيراني يُتوقع أن يجتمع قريبًا... ونحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة

#خاص 🔴بعد القضاء على الطاغية خامنئي يحاول نظام الإرهاب الإيراني إعادة ترتيب صفوفه واختيار مرشد جديد حيث يتوقع ان يجتمع قريبًا مجلس الخبراء الإيراني الذي لم ينعقد منذ أربعين عامًا في مدينة قم.
🔴أود أن أؤكد أن الذراع الطويلة لدولة إسرائيل ستواصل ملاحقة الخليفة وكل من يحاول… pic.twitter.com/htHvdDIwt4
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 8, 2026
#خاص 🔴بعد القضاء على الطاغية خامنئي يحاول نظام الإرهاب الإيراني إعادة ترتيب صفوفه واختيار مرشد جديد حيث يتوقع ان يجتمع قريبًا مجلس الخبراء الإيراني الذي لم ينعقد منذ أربعين عامًا في مدينة قم.
🔴أود أن أؤكد أن الذراع الطويلة لدولة إسرائيل ستواصل ملاحقة الخليفة وكل من يحاول… pic.twitter.com/htHvdDIwt4