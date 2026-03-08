الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
22 بحارا إيرانيا نجوا من هجوم أميركي أغرق فرقاطتهم يغادرون المستشفى في سريلانكا
أخبار دولية
2026-03-08 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
22 بحارا إيرانيا نجوا من هجوم أميركي أغرق فرقاطتهم يغادرون المستشفى في سريلانكا
غادر 22 بحّارا إيرانيا المستشفى في سريلانكا حيث كانوا يعالجون إثر إصابتهم جراء ضربة بغواصة أميركية أغرقت فرقاطتهم قبالة سواحل الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بحسب ما أفاد مصدر طبي.
وقال مسؤول في مستشفى كارابيتيا في مدينة غال الجنوبية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويّته إن "10 آخرين ما زالوا يخضعون للعلاج".
والأربعاء الماضي، أغرقت غوّاصة أميركية الفرقاطة الإيرانية "أيريس دينا" قبالة السواحل الجنوبية لسريلانكا، فيما كانت عائدة من مناورات في الهند.
وأرسلت سريلانكا قوّاتها البحرية لإنقاذ الناجين وانتشال 84 جثّة نقلت كلّها إلى مشرحة مستشفى كارابيتيا، وفق ما أفاد المصدر الطبي.
كما وفّرت سريلانكا ملاذا آمنا لسفينة حربية إيرانية ثانية هي "أيريس بوشهر" عانت من مشاكل في المحرّك وأجلت طاقمها المكوّن من 219 فردا بعد يوم من الهجوم بطوربيد على "أيريس دينا".
وقال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي إنه اتّخذ هذا القرار حرصا على الأرواح.
وأكّدت كولومبو أن البحّارة الإيرانيين سيعاملون وفقا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية لاهاي التي تنصّ على وجوب أن تبقي دولة محايدة مقاتلي دولة في حالة حرب لغاية انتهاء الأعمال العدائية.
ونفت السلطات السريلانكية معلومات صحافية عن ضغوطات من واشنطن لمنع إعادة البحّارة الإيرانيين إلى بلدهم.
والسبت، أعلنت الهند بدورها أنها سمحت للسفينة الحربية الإيرانية "أيريس لافان"، بالرسو في أحد موانئها لأسباب إنسانية، بعد أن أبلغت هي الأخرى عن مشاكل تشغيلية. وكانت السفن الثلاث شاركت في عرض لأسطول متعدد الجنسيات أقامته الهند قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط.
وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشنكار: "أعتقد أن هذا هو التصرف الإنساني الواجب اعتماده، وقد اتّبعنا هذا المبدأ".
أخبار دولية
بحارا
إيرانيا
أميركي
فرقاطتهم
يغادرون
المستشفى
سريلانكا
التالي
فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز
أدرعي: مجلس الخبراء الإيراني يُتوقع أن يجتمع قريبًا... ونحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-04
ثلاثة مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركيّ نفّذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
آخر الأخبار
2026-03-04
ثلاثة مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركيّ نفّذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
0
آخر الأخبار
2026-03-01
قيادة حرس الحدود بمحافظة إيلام الإيرانية: مقتل 22 من قواتنا في هجوم إسرائيلي أميركي على مقر بمدينة مهران
آخر الأخبار
2026-03-01
قيادة حرس الحدود بمحافظة إيلام الإيرانية: مقتل 22 من قواتنا في هجوم إسرائيلي أميركي على مقر بمدينة مهران
0
آخر الأخبار
2026-03-02
الحرس الثوري الإيراني: هجومنا على القاعدة الجوية الأميركية بالبحرين أدى إلى إضرام النيران في خزانات وقودها
آخر الأخبار
2026-03-02
الحرس الثوري الإيراني: هجومنا على القاعدة الجوية الأميركية بالبحرين أدى إلى إضرام النيران في خزانات وقودها
0
آخر الأخبار
2026-03-02
وكالة تسنيم الإيرانية: سفينة كانت تحاول العبور بشكل غير قانوني من مضيق هرمز استهدفت وتغرق الآن
آخر الأخبار
2026-03-02
وكالة تسنيم الإيرانية: سفينة كانت تحاول العبور بشكل غير قانوني من مضيق هرمز استهدفت وتغرق الآن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:00
من دون إعلان اسمه... أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلنون اختيار مرشد جديد
أخبار دولية
05:00
من دون إعلان اسمه... أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلنون اختيار مرشد جديد
0
أخبار دولية
04:30
توقف توزيع الوقود في طهران "موقتا" بعد الغارات على مواقع نفطية
أخبار دولية
04:30
توقف توزيع الوقود في طهران "موقتا" بعد الغارات على مواقع نفطية
0
أخبار دولية
04:29
زلزال بقوة 5.3 درجات يهز غرب اليونان
أخبار دولية
04:29
زلزال بقوة 5.3 درجات يهز غرب اليونان
0
أخبار دولية
04:23
فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز
أخبار دولية
04:23
فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:05
رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يعلن استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار الحالي على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية
آخر الأخبار
05:05
رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يعلن استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار الحالي على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية
0
آخر الأخبار
23:43
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الإدارة بحثت خيارين إما إزالة اليورانيوم من إيران بالكامل أو جلب خبراء نوويين لتخفيفه
آخر الأخبار
23:43
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الإدارة بحثت خيارين إما إزالة اليورانيوم من إيران بالكامل أو جلب خبراء نوويين لتخفيفه
0
آخر الأخبار
23:43
أكسيوس عن مسؤول دفاعي إسرائيلي: ترامب وفريقه يدرسون بجدية إرسال وحدات عمليات خاصة إلى إيران لمهام محددة
آخر الأخبار
23:43
أكسيوس عن مسؤول دفاعي إسرائيلي: ترامب وفريقه يدرسون بجدية إرسال وحدات عمليات خاصة إلى إيران لمهام محددة
0
أخبار دولية
02:36
أدرعي: مجلس الخبراء الإيراني يُتوقع أن يجتمع قريبًا... ونحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة
أخبار دولية
02:36
أدرعي: مجلس الخبراء الإيراني يُتوقع أن يجتمع قريبًا... ونحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
0
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
0
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
0
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
0
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
0
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
0
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
2
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
3
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
4
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
5
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
6
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
7
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
8
أخبار لبنان
05:35
الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
أخبار لبنان
05:35
الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More