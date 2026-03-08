الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

22 بحارا إيرانيا نجوا من هجوم أميركي أغرق فرقاطتهم يغادرون المستشفى في سريلانكا

أخبار دولية
2026-03-08 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
22 بحارا إيرانيا نجوا من هجوم أميركي أغرق فرقاطتهم يغادرون المستشفى في سريلانكا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
22 بحارا إيرانيا نجوا من هجوم أميركي أغرق فرقاطتهم يغادرون المستشفى في سريلانكا

غادر 22 بحّارا إيرانيا المستشفى في سريلانكا حيث كانوا يعالجون إثر إصابتهم جراء ضربة بغواصة أميركية أغرقت فرقاطتهم قبالة سواحل الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بحسب ما أفاد مصدر طبي.
     
وقال مسؤول في مستشفى كارابيتيا في مدينة غال الجنوبية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويّته إن "10 آخرين ما زالوا يخضعون للعلاج".
     
والأربعاء الماضي، أغرقت غوّاصة أميركية الفرقاطة الإيرانية "أيريس دينا" قبالة السواحل الجنوبية لسريلانكا، فيما كانت عائدة من مناورات في الهند. 
     
وأرسلت سريلانكا قوّاتها البحرية لإنقاذ الناجين وانتشال 84 جثّة نقلت كلّها إلى مشرحة مستشفى كارابيتيا، وفق ما أفاد المصدر الطبي.  
     
كما وفّرت سريلانكا ملاذا آمنا لسفينة حربية إيرانية ثانية هي "أيريس بوشهر" عانت من مشاكل في المحرّك وأجلت طاقمها المكوّن من 219 فردا بعد يوم من الهجوم بطوربيد على "أيريس دينا".
     
وقال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي إنه اتّخذ هذا القرار حرصا على الأرواح.
     
وأكّدت كولومبو أن البحّارة الإيرانيين سيعاملون وفقا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية لاهاي التي تنصّ على وجوب أن تبقي دولة محايدة مقاتلي دولة في حالة حرب لغاية انتهاء الأعمال العدائية.
     
ونفت السلطات السريلانكية معلومات صحافية عن ضغوطات من واشنطن لمنع إعادة البحّارة الإيرانيين إلى بلدهم.
     
والسبت، أعلنت الهند بدورها أنها سمحت للسفينة الحربية الإيرانية "أيريس لافان"، بالرسو في أحد موانئها لأسباب إنسانية، بعد أن أبلغت هي الأخرى عن مشاكل تشغيلية. وكانت السفن الثلاث شاركت في عرض لأسطول متعدد الجنسيات أقامته الهند قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط.
     
وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشنكار: "أعتقد أن هذا هو التصرف الإنساني الواجب اعتماده، وقد اتّبعنا هذا المبدأ".

أخبار دولية

بحارا

إيرانيا

أميركي

فرقاطتهم

يغادرون

المستشفى

سريلانكا

LBCI التالي
فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز
أدرعي: مجلس الخبراء الإيراني يُتوقع أن يجتمع قريبًا... ونحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-04

ثلاثة مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركيّ نفّذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

قيادة حرس الحدود بمحافظة إيلام الإيرانية: مقتل 22 من قواتنا في هجوم إسرائيلي أميركي على مقر بمدينة مهران

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

الحرس الثوري الإيراني: هجومنا على القاعدة الجوية الأميركية بالبحرين أدى إلى إضرام النيران في خزانات وقودها

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

وكالة تسنيم الإيرانية: سفينة كانت تحاول العبور بشكل غير قانوني من مضيق هرمز استهدفت وتغرق الآن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:00

من دون إعلان اسمه... أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلنون اختيار مرشد جديد

LBCI
أخبار دولية
04:30

توقف توزيع الوقود في طهران "موقتا" بعد الغارات على مواقع نفطية

LBCI
أخبار دولية
04:29

زلزال بقوة 5.3 درجات يهز غرب اليونان

LBCI
أخبار دولية
04:23

فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:05

رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يعلن استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار الحالي على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية

LBCI
آخر الأخبار
23:43

أكسيوس عن مسؤول أميركي: الإدارة بحثت خيارين إما إزالة اليورانيوم من إيران بالكامل أو جلب خبراء نوويين لتخفيفه

LBCI
آخر الأخبار
23:43

أكسيوس عن مسؤول دفاعي إسرائيلي: ترامب وفريقه يدرسون بجدية إرسال وحدات عمليات خاصة إلى إيران لمهام محددة

LBCI
أخبار دولية
02:36

أدرعي: مجلس الخبراء الإيراني يُتوقع أن يجتمع قريبًا... ونحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:53

هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...

LBCI
أخبار لبنان
03:49

المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...

LBCI
أخبار لبنان
03:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أخبار لبنان
03:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
02:25

مجزرة في صير الغربية...

LBCI
أمن وقضاء
02:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أخبار لبنان
01:57

الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
00:56

النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

LBCI
حال الطقس
14:01

منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا

LBCI
أمن وقضاء
02:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أمن وقضاء
06:26

بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
أخبار لبنان
03:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أخبار لبنان
06:15

رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!

LBCI
خبر عاجل
00:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
حال الطقس
14:01

منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر

LBCI
أخبار لبنان
05:35

الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More