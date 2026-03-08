فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز

فُقد ثلاثة بحّارة إندونيسيين بعد غرق سفينة قاطرة ترفع علم الإمارات الجمعة في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية.



وأفادت الوزارة في بيان بأن "ناجيا إندونيسيا يعالَج حاليا من حروق في مدينة خصب في عُمان. وما زالت السلطات المحلية تبحث عن الإندونيسيين الثلاثة الآخرين".



وشهدت السفينة قبل أن تغرق انفجارا تسبّب باندلاع حريق، وفق بيان الوزارة التي أشارت إلى فتح تحقيق.