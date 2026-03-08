زلزال بقوة 5.3 درجات يهز غرب اليونان

أعلن معهد أثينا للجيوديناميكا أن زلزالا بقوة 5.3 درجات هز غرب اليونان، بالقرب من الحدود مع ألبانيا، في وقت مبكر من صباح اليوم، مشيرا الى أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.



وذكر المعهد أن الزلزال وقع على عمق 9.7 كيلومتر في منطقة إبيروس.



وتتعرض اليونان في كثير من الأحيان للزلازل، ومعظمها لا يتسبب في وقوع أضرار جسيمة.