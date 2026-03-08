توقف توزيع الوقود في طهران "موقتا" بعد الغارات على مواقع نفطية

توقفَ توزيع الوقود في طهران "موقتا" بحسب ما أعلن مسؤول إيراني بعد غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت مخازن نفطية في العاصمة ومحيطها.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن محافظ طهران محمد صادق معتمديان قوله: "بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة إمداد الوقود، توقف التوزيع موقتا".



وأضاف: "العمل جارٍ على حل المشكلة".