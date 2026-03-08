من دون إعلان اسمه... أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلنون اختيار مرشد جديد

توصل مجلس خبراء القيادة الإيراني الأحد إلى اختيار مرشد جديد للجمهورية الإسلامية خلفا لعلي خامنئي، بحسب ما أعلن أعضاء في المجلس، إلا أن اسمه لم يُعلن بعد.



وقال محسن حيدري وهو عضو في المجلس يمثل محافظة خوزستان: "اختير المُرشح الأنسب، وقد حاز موافقة غالبية أعضاء مجلس خبراء القيادة"، بحسب ما نقلت وكالة إيسنا.



وقال محمد مهدي ميرباقري، وهو عضو آخر في المجلس، في مقطع مصور نشرته وكالة فارس، إن المجلس توصل إلى "رأي حاسم يعكس وجهة نظر الغالبية".