مقتل ستة أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات في المحيط الهادئ

استهدفت ضربة أميركية قاربا "يشارك في عمليات تهريب مخدرات" في شرق المحيط الهادئ، وأسفرت عن مقتل ستة رجال الأحد.



وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من عشرات الهجمات على قوارب تقول واشنطن أنها تستخدم لتهريب المخدرات، دون تقديم أي دليل. وأسفرت العمليات الأميركية التي بدأت في أيلول، عن مقتل أكثر من 150 شخصا.



وقال الجنرال فرنسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأميركية على إكس "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن القارب كان يعبر على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في شرق المحيط الهادئ وكان منخرطا في عمليات تهريب مخدرات".



ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية إن الضربات قد ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يُعتقد أنها شملت مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.



ونشرت واشنطن قوة بحرية كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث استهدفت في الأشهر الأخيرة قوارب تشتبه في أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية عسكرية خاطفة أسفرت عن اعتقال الرئيس اليساري الفنزويلي نيكولاس مادورو.