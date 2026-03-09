ترامب: إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارا "مشتركا" مع نتنياهو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون "مشتركا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأكد في تصريحات هاتفية مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن نتنياهو سيكون له دور في تسوية النزاع.



وقال: "أعتقد أن الأمر مشترك إلى حد ما.. نتحدث.. سأتخذ القرار في الوقت المناسب، لكن سيتم أخذ كل العوامل في الاعتبار".