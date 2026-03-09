إسرائيل تقول إنها ضربت "بنية تحتية تابعة للنظام" في وسط إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات استهدفت "البنية التحتية التابعة للنظام" في وسط إيران الاثنين، وهو أول إعلان من نوعه منذ عيّنت الجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا لها.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب بعد وقت قصير من إعلانه تنفيذ ضربات على حزب الله في لبنان، أن القوات الإسرائيلية "بدأت موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية التابعة للنظام الإرهابي الإيراني في وسط إيران".