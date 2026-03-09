الأخبار
بابكو البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
أخبار دولية
2026-03-09 | 02:25
بابكو البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
أعلنت شركة بابكو إنرجيز البحرينية حالة القوة القاهرة على عملياتها اليوم الاثنين عقب هجوم استهدف مجمع تكرير النفط التابع لها.
وذكرت الشركة أن جميع احتياجات السوق المحلية مؤمنة بالكامل، وأن الإمدادات ستستمر دون انقطاع بدعم من الخطط الاستباقية الموضوعة.
أخبار دولية
05:05
إيران تتوعّد بمصادرة أملاك المغتربين الإيرانيين "المتعاونين" مع إسرائيل وواشنطن
أخبار دولية
05:05
إيران تتوعّد بمصادرة أملاك المغتربين الإيرانيين "المتعاونين" مع إسرائيل وواشنطن
0
أخبار دولية
05:01
توقيف 313 شخصا في قطر بسبب "تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة" عن الهجمات
أخبار دولية
05:01
توقيف 313 شخصا في قطر بسبب "تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة" عن الهجمات
0
أخبار دولية
04:41
إسرائيل: المعركة مع إيران قد تستمر خمسة أسابيع لتدمير قدراتها الصاروخية
أخبار دولية
04:41
إسرائيل: المعركة مع إيران قد تستمر خمسة أسابيع لتدمير قدراتها الصاروخية
0
أخبار دولية
04:20
انفجار عند كنيس يهودي في لييج البلجيكية ولا إصابات
أخبار دولية
04:20
انفجار عند كنيس يهودي في لييج البلجيكية ولا إصابات
اقتصاد
05:27
وزير الصناعة قرّر تمديد المهل للشهادات والإفادات الصناعية
اقتصاد
05:27
وزير الصناعة قرّر تمديد المهل للشهادات والإفادات الصناعية
0
صحة وتغذية
2026-02-05
دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط
صحة وتغذية
2026-02-05
دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط
0
آخر الأخبار
04:05
الجيش الإسرائيلي: بدأنا جهدا استخباريا واسعا بعد عملية "شعب كالأسد" العام الماضي لبناء بنك أهداف في إيران
آخر الأخبار
04:05
الجيش الإسرائيلي: بدأنا جهدا استخباريا واسعا بعد عملية "شعب كالأسد" العام الماضي لبناء بنك أهداف في إيران
0
آخر الأخبار
05:05
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مستعدون للدفاع عن وطننا وإيران ستكون مقبرة للأعداء
آخر الأخبار
05:05
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مستعدون للدفاع عن وطننا وإيران ستكون مقبرة للأعداء
