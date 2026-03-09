بابكو البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها

أعلنت شركة بابكو إنرجيز البحرينية حالة القوة القاهرة على عملياتها اليوم الاثنين عقب هجوم استهدف مجمع تكرير النفط التابع لها.



وذكرت الشركة أن جميع احتياجات السوق المحلية مؤمنة بالكامل، وأن الإمدادات ستستمر دون انقطاع بدعم من الخطط الاستباقية الموضوعة.