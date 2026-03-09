وزير خارجية الهند: السماح لسفن إيرانية بالرسو هو القرار الصائب

أعلن سوبرامانيام جيشينكار وزير الخارجية الهندي اليوم الاثنين أن إيران طلبت إذن نيودلهي لرسو ثلاث سفن في موانئ بالبلاد، وهو أمر قبلته الهند في الأول من مآذار.



وقال إن الحكومة الهندية تعتقد أن السماح لسفن إيرانية بالرسو "هو القرار الصائب".



وأشار أمام البرلمان اليوم الاثنين إلى أن سفينة من الثلاث رست في ميناء كوتشي جنوب الهند في الرابع من مارس آذار وطاقمها موجود في منشآت تابعة للبحرية الهندية.