تركيا تعلن إرسال ست طائرات "اف 16" إلى شمال قبرص

أعلنت وزارة الدفاع التركية إرسال ست طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى شمال قبرص كإجراء أمني، بعد أيام من استهداف قاعدة بريطانية في الجزيرة بهجوم بمسيّرة.



وقالت الوزارة في بيان: "في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، نُشرت ست طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارا من اليوم"، في إشارة إلى الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية الذي لا يحظى باعتراف دولي سوى من أنقرة.