فصائل عراقية تعتبر اختيار مجتبى خامنئي مرشدا في إيران "امتدادا لمسيرة الثورة الإسلامية"

رحبت فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران باختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى في إيران خلفا لوالده علي خامنئي الذي قضى في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي، معتبرة أنه يشكّل "امتدادا لمسيرة الثورة الإسلامية".



وقالت منظمة بدر في بيان إن اختيار مجتبى خامنئي يشكل "امتدادا مباركا لمسيرة الثورة الإسلامية".



ووصف الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي أيضا اختيار مجتبى خامنئي بأنه "امتداد لتلك المدرسة الأصيلة" و"تعزيز لموقع الجمهورية الإسلامية".



ورحبت كتائب حزب الله العراقي أيضا بهذا الاختيار.

