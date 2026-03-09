هجمات إيرانية جديدة على الخليج تستهدف منشآت نفطية

واصلت إيران الاثنين هجماتها في الخليج باستهدافها مجمع نفطي في البحرين، فيما أعلنت مصفاة النفط الرئيسية البحرينية حالة القوة القاهرة، في وقت ترفع فيه أسعار النفط مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.



وأفادت شركة "بابكو إنرجيز" التي تدير مصفاة النفط الحكومية الرئيسية في البحرين، الاثنين حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة في ظل تكرر الهجمات الإيرانية على المنطقة، وفق وكالة أنباء البحرين.



وقالت وكالة أنباء البحرين "أعلنت شركة بابكو إنرجيز ش.م.ب. (مقفلة)، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة" بعد استهداف جديد لإحدى وحداتها.



وأوضحت شركة بابكو أن "احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر".



كما تسبب هجوم إيراني بحريق وأضرار مادية في مجمّع المعامير النفطي في البحرين الاثنين، قبل السيطرة عليه لاحقا من دون أي إصابات في الأرواح، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين نقلا عن مركز الاتصال الوطني.



وأعلنت البحرين أن هجوما إيرانيا بمسيّرات على جزيرة سترة أسفر عن إصابة 32 شخصا ليل الأحد الاثنين.



وأفادت وزارة الصحة البحرينية بإصابة "32 مواطنا حتى الآن بينهم 4 حالات بليغة منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي".