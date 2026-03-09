بكين تعلن معارضتها أي استهداف للمرشد الأعلى الإيراني الجديد

اعتبرت الصين أن قرار إيران تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا خلفا لوالده بعد اغتياله، شأن داخلي.



وأكدت بكين معارضتها أي استهداف للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، بعد تهديدات إسرائيلية سابقة بقتل أي خليفة لوالده المرشد السابق علي خامنئي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري ردا على سؤال: "تعارض الصين أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تحت أي ذريعة كانت، ويجب احترام سيادة إيران وأمنها ووحدة أراضيها".



وكانت إسرائيل قد حذرت الأربعاء بأن المرشد الأعلى الإيراني الجديد سيكون "هدفا" لها، حتى قبل اختيار مجتبى خامنئي.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المرشد الأعلى الجديد لن يستمر طويلا في منصبه من دون موافقته.