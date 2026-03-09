انفجار عند كنيس يهودي في لييج البلجيكية ولا إصابات

وقع انفجار عند كنيس يهودي في لييج في شرق بلجيكا ليل الأحد الاثنين من دون التسبب بوقوع إصابات، بحسب ما أعلنت الشرطة، مؤكدة أنها ما زالت تحقق في أسبابه.



وأكد متحدث باسم الشرطة في لييج في بيان، أن الانفجار تسبب "بأضرار مادية فقط".