إسرائيل: المعركة مع إيران قد تستمر خمسة أسابيع لتدمير قدراتها الصاروخية

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تقديرات تشير إلى أن المعركة مع إيران قد تستمر خمسة أسابيع إضافية على الأقل، موضحة أن الهدف الرئيسي لها هو الوصول إلى تدمير كامل لقدرات إيران العملياتية مع التركيز على منظومة الصواريخ ومنصات الإطلاق التابعة لها.