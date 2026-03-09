توقيف 313 شخصا في قطر بسبب "تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة" عن الهجمات

أعلنت وزارة الداخلية في قطر توقيف 313 شخصا من جنسيات مختلفة على خلفية "تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة"، في خضم الحرب في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على الخليج.



وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان: "تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 313 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة وشائعات وما من شأنه إثارة الرأي العام".



وشددت الوزارة على "الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع أو تداول الشائعات المرتبطة بالأوضاع الراهنة"، داعية إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط".