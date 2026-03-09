الأخبار
إيران تتوعّد بمصادرة أملاك المغتربين الإيرانيين "المتعاونين" مع إسرائيل وواشنطن
أخبار دولية
2026-03-09 | 05:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إيران تتوعّد بمصادرة أملاك المغتربين الإيرانيين "المتعاونين" مع إسرائيل وواشنطن
أعلنت السلطات القضائية في إيران أنها ستصادر أملاك المغتربين الإيرانيين الذين "يتعاونون" مع إسرائيل والولايات المتحدة، وستفرض عليهم عقوبات.
ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن مكتب النائب العام قوله إن "الإيرانيين في الخارج الذين يصطفون إلى جانب العدو المعتدي الأميركي الصهيوني ويرافقونه ويتعاونون معه سيواجهون مصادرة كل أملاكهم وغير ذلك من العقوبات القانونية بموجب القانون".
وأشار الموقع إلى قانون بهذا الشأن أُقرّ بعد حرب الأيام الانثي عشر التي اندلعت في حزيران مع إسرائيل والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل محدود عبر ضرب منشآت نووية إيرانية.
أخبار دولية
إيران
أملاك
المغتربين الإيرانيين
إسرائيل
واشنطن
توقيف 313 شخصا في قطر بسبب "تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة" عن الهجمات
السابق
0
أخبار دولية
2026-03-01
الحرس الثوري الإيراني يتوعد "قتلة" علي خامنئي بـ"عقاب شديد"
أخبار دولية
2026-03-01
الحرس الثوري الإيراني يتوعد "قتلة" علي خامنئي بـ"عقاب شديد"
0
آخر الأخبار
2026-02-01
واللا عن مصادر: زامير حذر المسؤولين الأميركيين خلال زيارته لواشنطن من المفاوضات مع إيران
آخر الأخبار
2026-02-01
واللا عن مصادر: زامير حذر المسؤولين الأميركيين خلال زيارته لواشنطن من المفاوضات مع إيران
0
أخبار دولية
2026-03-06
الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت ويتوعد بـ"مواصلة" الضربات
أخبار دولية
2026-03-06
الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت ويتوعد بـ"مواصلة" الضربات
0
خبر عاجل
2026-01-11
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
خبر عاجل
2026-01-11
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
0
أخبار دولية
05:01
توقيف 313 شخصا في قطر بسبب "تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة" عن الهجمات
أخبار دولية
05:01
توقيف 313 شخصا في قطر بسبب "تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة" عن الهجمات
0
أخبار دولية
04:41
إسرائيل: المعركة مع إيران قد تستمر خمسة أسابيع لتدمير قدراتها الصاروخية
أخبار دولية
04:41
إسرائيل: المعركة مع إيران قد تستمر خمسة أسابيع لتدمير قدراتها الصاروخية
0
أخبار دولية
04:20
انفجار عند كنيس يهودي في لييج البلجيكية ولا إصابات
أخبار دولية
04:20
انفجار عند كنيس يهودي في لييج البلجيكية ولا إصابات
0
أخبار دولية
04:18
بكين تعلن معارضتها أي استهداف للمرشد الأعلى الإيراني الجديد
أخبار دولية
04:18
بكين تعلن معارضتها أي استهداف للمرشد الأعلى الإيراني الجديد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
آخر الأخبار
2026-02-11
شرطة بلدية طرابلس تقوم باخلاء مبنى المصري في محلة زاهرية - طرابلس
آخر الأخبار
2026-02-11
شرطة بلدية طرابلس تقوم باخلاء مبنى المصري في محلة زاهرية - طرابلس
0
أخبار لبنان
2026-03-03
حزب الله يعلن استهداف قاعدة رامات دافيد ردًا على الغارات الإسرائيلية على لبنان
أخبار لبنان
2026-03-03
حزب الله يعلن استهداف قاعدة رامات دافيد ردًا على الغارات الإسرائيلية على لبنان
0
خبر عاجل
2026-03-05
عدد النازحين بلغ 92229 موزّعين على 428 مركز إيواء
خبر عاجل
2026-03-05
عدد النازحين بلغ 92229 موزّعين على 428 مركز إيواء
0
أخبار دولية
01:04
مقتل ستة أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات في المحيط الهادئ
أخبار دولية
01:04
مقتل ستة أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات في المحيط الهادئ
0
أخبار لبنان
04:04
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
أخبار لبنان
04:04
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
0
أخبار لبنان
03:56
"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير
أخبار لبنان
03:56
"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير
0
اقتصاد
03:45
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين
اقتصاد
03:45
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين
0
أخبار لبنان
03:35
دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...
أخبار لبنان
03:35
دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...
0
أمن وقضاء
03:06
عودة النازحين السوريين مستمرة...
أمن وقضاء
03:06
عودة النازحين السوريين مستمرة...
0
اقتصاد
03:05
نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة
اقتصاد
03:05
نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة
0
آخر الأخبار
02:43
الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد
آخر الأخبار
02:43
الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد
0
أخبار لبنان
01:51
الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل
أخبار لبنان
01:51
الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل
0
أمن وقضاء
01:39
ليل النبطية مثقل بالغارات...
أمن وقضاء
01:39
ليل النبطية مثقل بالغارات...
