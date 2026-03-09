إيران تتوعّد بمصادرة أملاك المغتربين الإيرانيين "المتعاونين" مع إسرائيل وواشنطن

أعلنت السلطات القضائية في إيران أنها ستصادر أملاك المغتربين الإيرانيين الذين "يتعاونون" مع إسرائيل والولايات المتحدة، وستفرض عليهم عقوبات.



ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن مكتب النائب العام قوله إن "الإيرانيين في الخارج الذين يصطفون إلى جانب العدو المعتدي الأميركي الصهيوني ويرافقونه ويتعاونون معه سيواجهون مصادرة كل أملاكهم وغير ذلك من العقوبات القانونية بموجب القانون".



وأشار الموقع إلى قانون بهذا الشأن أُقرّ بعد حرب الأيام الانثي عشر التي اندلعت في حزيران مع إسرائيل والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل محدود عبر ضرب منشآت نووية إيرانية.