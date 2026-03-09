تركيا: إسقاط الحلف الأطلسيّ ثاني صاروخ إيرانيّ في أجوائنا منذ بدء الحرب

اعترضت أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسيّ (ناتو) صاروخًا بالستيًا أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.



وقالت الوزارة في بيان إنّ "مقذوفًا بالستيًا أُطلق من إيران ودخل المجال الجويّ التركيّ جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجويّ والصاروخيّ التابعة لحلف شمال الأطلسيّ في شرق المتوسط".



ولفتت إلى أن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب في جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.



وجددت الوزارة التأكيد "أنّ جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحزم ومن دون تردد في مواجهة أي تهديد يستهدف الأراضي التركية أو مجالها الجويّ.