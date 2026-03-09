الرئيس الأوكرانيّ: تلقينا 11 طلبًا للحصول على أنظمة اعتراض الطائرات المسيرة

تلقت كييف 11 طلبًا من دول مجاورة لإيران وكذلك من دول أوروبية والولايات المتحدة للحصول على أنظمة اعتراض الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية وتلقي التدريب، وفق ما أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.



وقال زيلينسكي على تطبيق تيليغرام بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين: "راجعنا أيضًا، بالتفصيل الطلبات المقدمة من الدول للحصول على دعم أمني من جانبنا في مواجهة طائرات ‘شاهد‘ المسيرة وغيرها من التحديات المماثلة".



وأكّد تلبية بعض الطلبات بقرارات ملموسة ودعم محدد.