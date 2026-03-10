الأخبار
ترامب: الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر إذا أوقفت تدفق النفط بمضيق هرمز

2026-03-10 | 00:49
ترامب: الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر إذا أوقفت تدفق النفط بمضيق هرمز

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر بكثير إذا أوقفت طهران تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا قامت إيران بأي عمل يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة الأميركية بقوة أكبر عشرين ضعفا مما تلقته حتى الآن".

وقال: "علاوة على ذلك، سندمر أهدافا يسهل تدميرها، مما سيجعل من المستحيل عمليا على إيران أن يعاد بناؤها كدولة مرة أخرى- سيحل عليها الموت والنار والغضب - لكني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك!".
 

