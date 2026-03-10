رئيس كوريا الجنوبية: لا نستطيع منع القوات الأميركية من شحن بعض الأسلحة خارج البلد

أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ أن بلاده لا تستطيع منع القوات الأميركية من شحن بعض الأسلحة خارجها، لكن ذلك لن يؤثر على قدرة الردع في مواجهة كوريا الشمالية.وقال: "يبدو أن هناك جدلا في الآونة الأخيرة بخصوص شحن القوات الأميركية المتمركزة في كوريا بعض الأسلحة خارجها"، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن سول قد عبرت عن معارضتها، فإنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم مطالب.وذكر وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يوم الجمعة إن الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي يناقشان إمكان إعادة نشر بعض منظومات الدفاع الصاروخي باتريوت الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية لاستخدامها في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.