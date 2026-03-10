الأمم المتحدة تحذر من المخاطر البيئية للحرب في الشرق الأوسط

الأخبار
أخبار دولية
2026-03-10 | 01:03
حذر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "عواقب بيئية وخيمة" ناجمة عن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط ومحطات تحلية المياه في الشرق الأوسط، مؤكدا أنها تشكل تهديدا كبيرا لجودة الهواء ومياه الشرب.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحافي: "نواصل دق ناقوس الخطر بشأن الأثر الإنساني لتصاعد العنف في أجزاء من الشرق الأوسط، والذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتضرر البنية التحتية المدنية وتزايد نزوح السكان".
وأضاف أن الأمم المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء عدد التقارير الواردة عن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط والتي قد تخلف عواقب بيئية وخيمة في كل أنحاء المنطقة، مع آثار فورية محتملة على المياه الصالحة للشرب والهواء الذي يحتاجه الناس للتنفس والغذاء".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الأحد أن هجوما بطائرة إيرانية مسيرة ألحق أضرارا بمحطة لتحلية المياه تُعد أساسية لاقتصاد البلاد ولإمداداتها من مياه الشرب.
وأكد دوجاريك مجددا على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية وتجنب إلحاق الضرر بالمرافق الصحية والمدارس وشبكات المياه وغيرها من البنى التحتية الأساسية.
واستهدفت غارات إسرائيلية الأحد عددا من المنشآت النفطية في إيران، كما شنت إيران بدورها غارات على منشآت نفطية في المنطقة.
