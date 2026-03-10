الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أنقرة تعلن نشر منظومة باتريوت الدفاعية في وسط تركيا

أخبار دولية
2026-03-10 | 03:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أنقرة تعلن نشر منظومة باتريوت الدفاعية في وسط تركيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أنقرة تعلن نشر منظومة باتريوت الدفاعية في وسط تركيا

أعلنت تركيا نشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد، غداة اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو) صاروخا بالستيا ثانيا أُطلق من إيران في المجال الجوي التركي.
     
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أنه "يجري نشر نظام باتريوت الذي أوكل مهمة دعم حماية مجالنا الجوي في ملطية". 

وتضم المنطقة قاعدة كورجيك الجوية حيث يوجد نظام رادار للتحذير المبكّر تابع لحلف شمال الأطلسي وقادر على رصد عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

أخبار دولية

أنقرة

منظومة باتريوت الدفاعية

تركيا

LBCI التالي
"نحن نكسر عظامهم"... نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة أميركية في إقليم كردستان العراق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

زيلينسكي يعول على مباحثات دافوس ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-08

القناة 12 الإسرائيلية: المنظومات الدفاعية اعترضت عددا من الصواريخ التي أطلقت من إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

القناة 12 الإسرائيلية: المنظومات الدفاعية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان باتجاه المطلة في الجليل الأعلى

LBCI
آخر الأخبار
03:09

وزارة الدفاع التركية: نشر منظومة باتريوت أميركية للدفاع الجوي في إقليم ملاطية في إطار دفاعات حلف شمال الأطلسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:28

بوتين يدعو الى "احتواء سريع للتصعيد" خلال مكالمة مع الرئيس الإيراني بحسب الكرملين

LBCI
أخبار دولية
12:17

ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابرات عن الأصول العسكرية الأميركية

LBCI
أخبار دولية
11:44

وكالة الطاقة الدولية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية

LBCI
أخبار دولية
10:40

وزير الخارجية الإسرائيليّ: إسرائيل لا تسعى إلى حرب لا نهاية لها مع إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:07

الخارجية الفرنسية: نبدي قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في لبنان وطلبنا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدًا

LBCI
أخبار لبنان
03:29

إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...

LBCI
خبر عاجل
11:08

الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل للامتناع عن أي تدخل بريّ أو عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
11:13

سي إن إن عن مصادر مطلعة: الجيش الأميركي استخدم ذخائر بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار في أول يومين من الحرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:51

بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية

LBCI
أخبار دولية
09:45

إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:40

إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…

LBCI
أخبار لبنان
09:39

تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:35

تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:32

نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:30

غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...

LBCI
أخبار لبنان
09:25

جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:48

لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
01:54

أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه

LBCI
أخبار لبنان
03:29

إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
07:24

ارتفاع سعر ربطة الخبز...

LBCI
أمن وقضاء
10:25

بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

LBCI
أخبار لبنان
03:50

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More