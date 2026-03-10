أنقرة تعلن نشر منظومة باتريوت الدفاعية في وسط تركيا

أعلنت تركيا نشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد، غداة اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو) صاروخا بالستيا ثانيا أُطلق من إيران في المجال الجوي التركي.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أنه "يجري نشر نظام باتريوت الذي أوكل مهمة دعم حماية مجالنا الجوي في ملطية".



وتضم المنطقة قاعدة كورجيك الجوية حيث يوجد نظام رادار للتحذير المبكّر تابع لحلف شمال الأطلسي وقادر على رصد عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية.