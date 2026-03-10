"نحن نكسر عظامهم"... نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد، مؤكدا أن الضربات المتواصلة تضعف نظام الحُكم هناك.



ونقل بيان لمكتب نتنياهو قوله مساء الاثنين في زيارة للمركز الوطني للصحة: "نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من نير الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم. لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن نحن نكسر عظامهم، ولم ننته بعد".

