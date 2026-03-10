الأخبار
السوداني يؤكد لروبيو ضرورة عدم استخدام العراق للهجوم على دول المنطقة
أخبار دولية
2026-03-10 | 04:30
مشاهدات عالية
0
min
السوداني يؤكد لروبيو ضرورة عدم استخدام العراق للهجوم على دول المنطقة
أخبار دولية
لروبيو
ضرورة
استخدام
العراق
للهجوم
المنطقة
سفير إسرائيل لدى فرنسا: ليس لديّ علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض لإنهاء الحرب في لبنان
"نحن نكسر عظامهم"... نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"
آخر الأخبار
آخر الأخبار
13:02
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على طيردبا بالقرب من مسجد الزهراء - حي المشاع ولا إصابات
آخر الأخبار
0
آخر الأخبار
13:01
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة استهدفت دراجة نارية في قانا
آخر الأخبار
0
آخر الأخبار
12:54
تكتل "لبنان القويّ" يتقدم غدًا بطعن أمام المجلس الدستوريّ بقرار المجلس النيابيّ التمديد لنفسه
آخر الأخبار
0
خبر عاجل
12:52
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على تقديم 40 مليون دولار مساعدات طارئة للبنان من خلال وحدة المساعدات الخارجية التابعة لها لتُصرف الأموال هذا الأسبوع
خبر عاجل
اخترنا لكم
أخبار دولية
12:28
بوتين يدعو الى "احتواء سريع للتصعيد" خلال مكالمة مع الرئيس الإيراني بحسب الكرملين
أخبار دولية
0
أخبار دولية
12:17
ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابرات عن الأصول العسكرية الأميركية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
11:44
وكالة الطاقة الدولية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
10:40
وزير الخارجية الإسرائيليّ: إسرائيل لا تسعى إلى حرب لا نهاية لها مع إيران
أخبار دولية
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
11:07
الخارجية الفرنسية: نبدي قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في لبنان وطلبنا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدًا
آخر الأخبار
0
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
0
خبر عاجل
11:08
الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل للامتناع عن أي تدخل بريّ أو عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان
خبر عاجل
0
آخر الأخبار
11:13
سي إن إن عن مصادر مطلعة: الجيش الأميركي استخدم ذخائر بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار في أول يومين من الحرب
آخر الأخبار
بالفيديو
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
أمن وقضاء
0
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
أخبار دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
0
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
أخبار لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
تقارير نشرة الاخبار
0
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
أخبار لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
تقارير نشرة الاخبار
الأكثر قراءة
1
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
2
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
3
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
4
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
5
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
اقتصاد
6
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
7
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
8
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
