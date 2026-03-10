إيران تتوعد بمنع تصدير نفط الشرق الأوسط "إلى إشعار آخر"

توعدّت إيران بألا تخرج قطرة نفط من الشرق الأوسط "إلى إشعار آخر"، في ما يبدو ردا حادا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال في اليوم السابق إن الحرب ستنتهي قريبا.



وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم ما دام ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران.



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نيني "القوات المسلّحة الإيرانية.. لن تسمح بتصدير لتر واحد من النفط من المنطقة إلى الجهة المعادية وشركائها حتى إشعار آخر".



وأضاف أن أي تغيير سيكون رهنا بظروف النزاع.



وأكد الحرس الثوري أن إيران هي من "سيحدد نهاية الحرب" في الشرق الأوسط، وذلك بعد إعلان ترامب أنها ستنتهي قريبا.



وأشار نيني إلى أن "محاولاتهم لخفض أسعار النفط والغاز والسيطرة عليها ستكون مؤقتة وغير مجدية.. التجارة في ظل الحرب مرتبطة بالأمن".



وحضّ الحرس الثوري ليل الاثنين الدول على طرد سفراء الولايات المتحدة وإسرائيل من أراضيها مقابل السماح بمرور السفن في مضيق هرمز.



