رئيسة المفوضية الأوروبية: رصد 200 مليون يورو لدعم الابتكار في الطاقة النووية

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن تخلي أوروبا عن الطاقة النووية المدنية كان "خطأ استراتيجيا" مؤكدة أن بروكسل ستخصص 200 مليون يورو لـدعم "الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النووية".



وقالت "كان خطأ استراتيجيا أن تتخلى أوروبا عن مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة منخفضة الانبعاثات"، مضيفة في افتتاح قمة للطاقة النووية تعقد على مشارف باريس أن الاتحاد الأوروبي "سيُقدم ضمانا بقيمة 200 مليون يورو لدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النووية".