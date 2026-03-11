وزارة الدفاع السعودية تقول إنها اعترضت طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه حقل نفطي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها اعترضت طائرتين مسيرتين خلال تحايقهما باتجاه أحد الحقول النفطية في جنوب شرق البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في منشور على منصة "إكس" أنه جرى "اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة".