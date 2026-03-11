الأخبار
رئيسة الوزراء اليابانية: اليابان ستستخدم احتياطاتها النفطية اعتبارا من الاثنين
أخبار دولية
2026-03-11 | 07:13
ستبدأ اليابان استخدام احتياطاتها النفطية اعتبارا من الاثنين لتخفيف الضغط على أسعار البنزين وغيره من مصادر الطاقة، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في وقت تثير حرب الشرق الأوسط مخاوف حيال الإمدادات.
وقالت تاكايتشي للصحافيين "من دون انتظار قرار رسمي بشأن استخدام المخزونات بشكل دولي ومنسق مع الوكالة الدولية للطاقة، قررت اليابان أخذ المبادرة في تخفيف الضغط على الطلب والإمداد في سوق الطاقة الدولية عبر الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية اعتبارا من 16 من الشهر الجاري".
