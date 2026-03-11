إيران تعلن استهداف مركز للاستخبارات الإسرائيلية وقاعدة حيفا البحرية ونظام رادار

أعلن الجيش الإيراني استهداف مركز للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقاعدة حيفا البحرية ونظام رادار.



وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "منذ صباح اليوم، استهدف جيش الجمهورية الإسلامية شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم أمان والوحدة 8200 ورادار غرين باين ومبنى مقر الغواصات في قاعدة حيفا البحرية".



وأكد أنّ الهجمات "لا تزال مستمرة".