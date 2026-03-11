وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب ضد إيران ستستمر من دون أي سقف زمني

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر "طالما كان ذلك ضروريا"، مؤكدا أن الضربات ألحقت خسائر فادحة بقوات الجمهورية الإسلامية.



وقال كاتس: "ستستمر هذه العملية من دون أي سقف زمني، طالما كان ذلك ضرورياً، حتى نحقق كل الأهداف ونحدد نتيجة الحملة".

