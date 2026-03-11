الجيش الإيراني: سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما "أهداف مشروعة" بمضيق هرمز

أعلن الجيش الإيراني أن أي سفن تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفائهما تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي قد تُستهدف.



وقال بيان صادر عن "مقر خاتم الأنبياء" وهو غرفة العمليات العسكرية المركزية الإيرانية، نقله التلفزيون الرسمي، "أي سفينة تكون حمولتها النفطية أو السفينة نفسها مملوكة للولايات المتحدة أو للكيان الصهيوني أو حلفائهما المعادين، ستُعتبر أهدافا مشروعة".



وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تسمح بمرور لتر واحد من النفط" عبر المضيق.