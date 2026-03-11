الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أميركية في الكويت والبحرين في إطار الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.وجاء في بيان نشره الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني سباه نيوز أن "صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية (...) اصابت بنية تحتية حيوية في القاعدة الأميركية في ميناء سلمان (في البحرين)، وهي المركز الأبرز للأسطول الخامس الأميركي".وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، لحقت أضرار جسيمة بمعسكر باتريوت (في الكويت)، طالت حظائر المعدات والمنشآت المخصصة للإقامة ومراكز تجمّع الجنود الأميركيين في قاعدتَي محمد الأحمد وعلي السالم البحريتين".وأشار إلى أنه استهدف كذلك قاعدة معسكر بيورينغ في الكويت.