إسرائيل تدعو مجلس الأمن إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وذلك في اليوم الثاني عشر من الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية.



وقال ساعر في منشور على منصة إكس: "إن الإجراءات الأخيرة للنظام الإيراني تؤكد أن عدوانه يشكل تهديدا مباشرا ليس لإسرائيل فحسب، بل أيضا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".



وأضاف: "أحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إدانة إيران وتصنيف الحرس الثوري الإيراني فورا كمنظمة إرهابية".



وأرفق ساعر المنشور برسالة بهذا الشأن موجّهة إلى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.