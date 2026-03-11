مسؤول إيراني لرويترز: المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله

أكد مسؤول إيراني لرويترز أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله.ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل عن توقيت إصابته أو سبب عدم إدلائه بأي بيانات علنية منذ اختياره مرشدا أعلى.