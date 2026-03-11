الأخبار
تطويق محيط البيت الأبيض بعد اقتحام حافلة صغيرة حواجز أمنية

أخبار دولية
2026-03-11 | 09:24
مشاهدات عالية
أفادت الشرطة الأميركية بأن حافلة صغيرة اقتحمت حواجز أمنية قرب البيت الأبيض فجر الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق المنطقة في وسط مدينة واشنطن خلال ساعة الذروة الصباحية. 
     
وقد أوقف السائق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث الذي وقع قبيل الفجر في ساحة لافاييت شمال البيت الأبيض مباشرة.
     
وأعلنت الخدمة السرية المسؤولة عن الأمن الرئاسي في بيان أنها "تجري تحقيقا بشأن مركبة مشبوهة، وقد أوقف السائق ويجري استجوابه".
     
وتشهد واشنطن إجراءات أمنية مشددة في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
     
وأغلقت الشرطة الأربعاء، شوارع رئيسية عدة حول البيت الأبيض، ما منع موظفين حكوميين وعمالا في المدينة من الوصول إلى مكاتبهم، بينما شهدت المنطقة زحمة مرور خانقة. 
     
وحضرت عشرات من سيارات الطوارئ إلى الموقع، بينما انتظر سياح وسكان إعادة فتح الشوارع.
     
 

أخبار دولية

البيت الأبيض

اقتحام

حافلة

حواجز أمنية

الحرس الثوريّ: ضرب سفينة ترفع علم ليبيريا وناقلة تايلاندية في مضيق هرمز
مسؤول إيراني لرويترز: المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله
LBCI
خبر عاجل
08:27

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-06

بقاعاً... إستهداف حافلة صغيرة على طريق ضهر البيدر

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

أ.ف.ب عن مصدر أمني: متظاهرون في بغداد يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء حيث السفارة الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-26

أكسيوس: مبعوثا البيت الأبيض محبطان بعد محادثات صباحية مع الإيرانيين

LBCI
أخبار دولية
12:17

ماكرون: الضربات على إيران "لم تقضِ تماما" على قدراتها العسكرية

LBCI
أخبار دولية
11:37

سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
11:30

السوداني للرئيس الإيراني: الهجمات التي تستهدف العراق غير مقبولة

LBCI
أخبار دولية
11:07

ترامب: "لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه" في إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-24

التحكم المروري: قتيل و16 جريحًا في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-28

الرئيس عون عرض مع وفد نقابة محامي بيروت لواقع الجسم القضائي ودوره في مسار نهوض الدولة: للركون الى الضمير والعدالة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

الخارجية السعودية: نعرب عن رفضنا وإدانتنا للهجوم الإيراني الغاشم على مبنى سفارة الولايات المتحدة بالرياض

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

موقع واللا الإسرائيلي: معبر رفح سيفتح يوم الأحد

LBCI
أخبار لبنان
09:09

طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
09:00

وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:53

غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:44

القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:41

تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:37

غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:36

مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:32

اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

LBCI
أخبار لبنان
04:58

تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
06:15

وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار

LBCI
حال الطقس
15:12

الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع

LBCI
أخبار لبنان
07:56

طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار

LBCI
خبر عاجل
02:26

معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله

