تطويق محيط البيت الأبيض بعد اقتحام حافلة صغيرة حواجز أمنية

أفادت الشرطة الأميركية بأن حافلة صغيرة اقتحمت حواجز أمنية قرب البيت الأبيض فجر الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق المنطقة في وسط مدينة واشنطن خلال ساعة الذروة الصباحية.وقد أوقف السائق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث الذي وقع قبيل الفجر في ساحة لافاييت شمال البيت الأبيض مباشرة.وأعلنت الخدمة السرية المسؤولة عن الأمن الرئاسي في بيان أنها "تجري تحقيقا بشأن مركبة مشبوهة، وقد أوقف السائق ويجري استجوابه".وتشهد واشنطن إجراءات أمنية مشددة في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.وأغلقت الشرطة الأربعاء، شوارع رئيسية عدة حول البيت الأبيض، ما منع موظفين حكوميين وعمالا في المدينة من الوصول إلى مكاتبهم، بينما شهدت المنطقة زحمة مرور خانقة.وحضرت عشرات من سيارات الطوارئ إلى الموقع، بينما انتظر سياح وسكان إعادة فتح الشوارع.