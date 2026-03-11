الحرس الثوريّ: ضرب سفينة ترفع علم ليبيريا وناقلة تايلاندية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوريّ الإيرانيّ ضرب سفينة ترفع علم ليبيريا.



وقال إنّها مملوكة لإسرائيل، إضافة إلى ناقلة بضائع تايلاندية في مضيق هرمز، بعد تجاهلهما تحذيرات بالتوقف.



وأوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوريّ علي رضا تنغسيري في منشور على منصة إكس وجوب الحصول على إذن من إيران لأي سفينة تنوي المرور.