ترامب: "لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه" في إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه" في إيران، وذلك في مقابلة عبر الهاتف مع موقع أكسيوس الإخباري.وقال ترامب: "بمجرد أن أرغب في إيقافها، ستتوقف"، متوقعا أن تنتهي الحرب "قريبا"، وذلك إثر إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ستستمر "من دون أي سقف زمني".